«Химки» намерены выкупить защитника БАТЭ Волкова

Как стало известно «РБ Спорт», «Химки» с большой долей вероятности заключат полноценный контракт с защитником БАТЭ Захаром Волковым. Арендное соглашение 25-летнего белоруса с подмосковной командой рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Я так понимаю, у «Химок» есть желание выкупить Захара, — заявил агент футболиста Виталий Леденевым. — Есть ли другие предложения? Кто-то интересуется, в том числе из России, кто-то пишет, спрашивает сумму трансфера, но конкретики на бумаге сегодня нет. Мы уважаем «Химки» и договоренность с ними — первоочередная. Если из клуба последует ответ, что они не берут Захара, будем разговаривать с другими клубами».

В нынешнем сезоне Волков провел 12 матчей в составе «Химок». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.