«Химки» направят выручку с матча против «Факела» на помощь мобилизованным химчанам

Сегодня, 16:29
«Химки» объявили о том, что окажут финансовую помощь мобилизованным химчанам.
Клуб собрал 911 500 рублей на продаже билетов и атрибутики на матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).
«Все средства от продажи экипировки, атрибутики мы отдадим мобилизованным химчанам. На эти средства будет куплено оборудование, в котором нуждаются наши защитники. Надеюсь, это вызовет ответную реакцию жителей Химок и болельщики проявят интерес. Думаем, трибуны устойчиво будут наполнятся в ближайшее время», — сказал заместитель директора по развитию «Химок» Алексей Кыласов.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 13 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования