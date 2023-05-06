«Химки» не будут обращаться в ЭСК РФС по итогу матча с «Динамо»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал для «СЭ» поражение команды в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Обидно, конечно, поражение. Пропустили в самом конце с пенальти. В ЭКС РФС по итогам матча обращаться не планируем», — сказал Оленев «СЭ».

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Ахматом» 14 мая. «Химки» примут «Спартак» на день раньше.