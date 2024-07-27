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Сегодня, 15:23

«Химки» не заинтересованы в подписании Шунина

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что клуб пока не заинтересован в подписании контракта с вратарем Антоном Шуниным.

«Что касается Антона Шунина, пока нас устраивает сегодняшний состав. В начале июля к нам присоединился Никита Кокарев, других усилений в ближайшее время не планируется», — цитирует Оленева ТАСС.

37-летний Шунин находится без клуба с 1 июля после окончания контракта с московским «Динамо». Вратарь является воспитанником бело-голубых и выступал за основную команду клуба с 2007 по 2024 год. Всего за «Динамо» голкипер провел 366 матчей, что является вторым показателем в истории клуба.

Источник: ТАСС
Антон Шунин
РПЛ
ФК Химки
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