«Химки» объявили о переходе Берковского из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Илья Берковский, выступавший на правах аренды за «Химки», на полноценной основе перешел в подмосковную команду.

Об этом сообщила пресс-служба «Химок». 24-летний футболист подписал трехлетний контракт с новой командой.

«Химки» арендовали полузащитника у «Локомотива» летом прошлого года. В минувшем сезоне он провел за красно-черных 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Берковского в 300 тысяч евро.