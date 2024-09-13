«Химки» объявили о переходе Георгия Джикии

«Химки» объявили о подписании контракта с центральным защитником Георгием Джикией.

Срок соглашения с 30-летним футболистом не раскрывается. СМИ сообщали, что контракт россиянина рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон. Зарплата игрока составит 4,5 миллиона рублей в месяц.

Последним клубом россиянина был «Спартак», который он покинул по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.

Ранее в карьере Джикия играл за нальчикский «Спартак», «Химик» (Дзержинск) и пермский «Амкар».

В составе сборной России защитник принял участие в 44 матчах, в которых забил два гола.