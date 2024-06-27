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Сегодня, 16:37

«Химки» объявили о подписании контракта с Глушаковым

Виктория Кравченко
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба команды.

«С возвращением, Денис Борисович! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», — говорится в сообщении.

Глушаков был свободным агентом. С февраля 2024 года футболист выступал за армянский «Урарту», в составе которого провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Хавбек выступал за «Химки» с октября 2020 по февраль 2023 года. 17 июня «СЭ» сообщал, что футболист близок к возвращению в команду.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки
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