«Химки» объявили о подписании контракта с Юсуповым

Полузащитник Артур Юсупов стал игроком «Химок». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на один год.

«Получил предложения от нескольких клубов, но не хотелось уезжать далеко от столицы. С «Химками» меня связывает прошлое, уже играл за «красно-черных», так что данный вариант оказался оптимальным, другие сразу отпали. «Арена Химки» тоже хорошо знакома, восемь лет выступал на ней вместе с «Динамо». Хочется сказать несколько слов болельщикам. Приходите на стадион! Сделаем все возможное, чтобы порадовать вас и решить поставленные перед нами турнирные задачи», — приводит слова Юсупова пресс-служба клуба.

34-летний футболист ранее уже играл за «Химки». Кроме того, он выступал в «Динамо», «Зените», «Ростове» и «Сочи».

В сезоне-2023/24 Юсупов сыграл за «Сочи» 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.