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Сегодня, 19:23

«Химки» объявили о подписании контракта с Юсуповым

Ана Горшкова
Корреспондент
Артур Юсупов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник Артур Юсупов стал игроком «Химок». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на один год.

«Получил предложения от нескольких клубов, но не хотелось уезжать далеко от столицы. С «Химками» меня связывает прошлое, уже играл за «красно-черных», так что данный вариант оказался оптимальным, другие сразу отпали. «Арена Химки» тоже хорошо знакома, восемь лет выступал на ней вместе с «Динамо». Хочется сказать несколько слов болельщикам. Приходите на стадион! Сделаем все возможное, чтобы порадовать вас и решить поставленные перед нами турнирные задачи», — приводит слова Юсупова пресс-служба клуба.

34-летний футболист ранее уже играл за «Химки». Кроме того, он выступал в «Динамо», «Зените», «Ростове» и «Сочи».

В сезоне-2023/24 Юсупов сыграл за «Сочи» 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

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Источник: https://t.me/fchimki97/5283
Артур Юсупов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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