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Сегодня, 15:04

«Химки» объявили об уходе Хосонова в «Торпедо»

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Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов покинул клуб, информирует пресс-служба подмосковной команды. 26-летний хавбек продолжит карьеру в «Торпедо».

Хосонов стал игроком «Химок» летом 2023 года, в его активе 53 матча, 10 голов и 6 результативных передач.

Клуб отметил важную роль Хосонова в завоевании первого места по итогам минувшего сезона ФНЛ и поблагодарил за максимальную самоотдачу в каждом матче.

В ноябре 2024-го в кубковом матче «Химок» с «Уралом» (1:1, пенальти 3:4) Хосонов встал в ворота после удаления голкипера Игоря Обухова.

Хетаг Хосонов (справа) заменил удаленного вратаря Игоря Обухова в&nbsp;матче &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;. 27&nbsp;ноября. Екатеринбург. Хавбек «Химок» Хосонов встал в ворота на серию пенальти! Не отбил ни одного удара и не забил сам

Источник: ФК
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Хетаг Хосонов
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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