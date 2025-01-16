«Химки» объявили об уходе Терехова

Защитник Сергей Терехов покинул «Химки», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

«Благодарим Сергея за высокую самоотдачу, опыт и мастерство! Желаем успехов на его футбольном пути», — говорится в заявлении красно-черных.

Терехов выступал за «Химки» дважды в своей карьере — во второй половине 2010 года и с августа 2023-го. В нынешнем сезоне 34-летний защитник провел пять матчей в FONBET Кубке России и восемь игр в РПЛ, отметившись одним голом.

Ранее Терехов играл за «Сочи», «Оренбург», московское «Динамо» и другие команды.