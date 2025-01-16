Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

«Химки» объявили об уходе Терехова

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник Сергей Терехов покинул «Химки», сообщает пресс-служба подмосковной команды.

«Благодарим Сергея за высокую самоотдачу, опыт и мастерство! Желаем успехов на его футбольном пути», — говорится в заявлении красно-черных.

Терехов выступал за «Химки» дважды в своей карьере — во второй половине 2010 года и с августа 2023-го. В нынешнем сезоне 34-летний защитник провел пять матчей в FONBET Кубке России и восемь игр в РПЛ, отметившись одним голом.

Ранее Терехов играл за «Сочи», «Оренбург», московское «Динамо» и другие команды.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Сергей Терехов
Читайте также
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Суд обязал маньяка Спесивцева выплатить 1 млн рублей дочери своей жертвы
Двух новых фигурантов дела об убийстве Кириллова доставили в суд в Москве
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Мангаш присоединится к «Спартаку» на сборах позднее из-за болезни
В «Крыльях» заявили, что состав команды на 99 процентов укомплектован: «Будем точечно смотреть позиции по усилению»
Новый председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Яковлев ответил на вопрос о задачах клуба
Виллиам де Оливейра: «Все игроки «Зенита» в хорошей форме, все готовы плотно работать»
Медведев заявил, что информация о предложении «Ботафого» по Венделу не соответствует действительности
Дзюба поехал на зимний сбор с «Акроном»
Сегодня
Вчера
Неделя