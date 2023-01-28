«Химки» обыграли «Пюник» в товарищеском матче

Сегодня, 19:13
«Химки» обыграли армянский «Пюник» в товарищеском матче со счетом 2:0.
Для «Химок» это был второй матч за день. В первой половине дня подмосковный клуб со счетом 1:2 уступил «Велесу».
Следующие товарищеские матчи «Химки» проведут 5 февраля, дважды сыграв за один день — с ульяновской «Волгой» и «Ахматом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования