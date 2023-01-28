«Химки» обыграли «Пюник» в товарищеском матче

«Химки» обыграли армянский «Пюник» в товарищеском матче со счетом 2:0.

Для «Химок» это был второй матч за день. В первой половине дня подмосковный клуб со счетом 1:2 уступил «Велесу».

Следующие товарищеские матчи «Химки» проведут 5 февраля, дважды сыграв за один день — с ульяновской «Волгой» и «Ахматом».