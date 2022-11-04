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«Химки» переиграли «Оренбург». Команда одержала первую победу с августа

Иван Шитик
Корреспондент
4 ноября. «Химки» — «Оренбург» — 2:0.
Фото ФК «Оренбург».
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«Химки» переиграли «Оренбург» на своем поле в матче 16-го тура РПЛ. Подмосковная команда выиграла со счетом 2:0.

Во втором тайме голами в составе «Химок» отметились нападающие Александр Руденко и полузащитник Бутта Магомедов.

Голкипер Илья Лантратов, вернувшийся в стартовый состав, сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев наблюдал за матчем с трибуны, так как отбывает дисквалификацию.

«Химик» одержали первую победу с момента увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера. Команда набрала 12 очков, но остается на предпоследнем, 15-м месте.

«Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Сочи» 13 ноября. «Оренубрг» в этот же день дома сыграет с «Краснодаром».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
04 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
2:0
Оренбург

ФК Оренбург
ФК Химки
1
10
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