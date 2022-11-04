«Химки» переиграли «Оренбург». Команда одержала первую победу с августа

Сегодня, 20:51
«Химки» переиграли «Оренбург» на своем поле в матче 16-го тура РПЛ. Подмосковная команда выиграла со счетом 2:0.
Во втором тайме голами в составе «Химок» отметились нападающие Александр Руденко и полузащитник Бутта Магомедов.
Голкипер Илья Лантратов, вернувшийся в стартовый состав, сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Отметим, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев наблюдал за матчем с трибуны, так как отбывает дисквалификацию.
«Химик» одержали первую победу с момента увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера. Команда набрала 12 очков, но остается на предпоследнем, 15-м месте.
«Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.
В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Сочи» 13 ноября. «Оренубрг» в этот же день дома сыграет с «Краснодаром».