Сегодня, 17:41
«Химки» на своем поле примут «Оренбург» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.
По данным «СЭ», капитан «Химок» Денис Глушаков пропускает матч из-за травмы.
«Химки»: Лантратов, Чежия, Идову, Волков, Зуев, Гулиев, Ломовицкий, Магомедов, Казанцев, Руденко, Долгов.
Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Никитин, Данилкин, Черный, Боженов, Мирзов, Глачич, Гбане, Дулаев, Садыгов.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья, Сычевой.
Запасные: Гошев, Сысуев, Полуяхтов, Павловец, Стаматов, титков, Оганесня, Ковалев, Башич, Гурциев.