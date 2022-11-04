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Сегодня, 17:41

«Химки» — «Оренбург»: Лантратов вернулся в стартовый состав, Глушаков не попал в заявку на матч

Иван Шитик
Корреспондент
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«Химки» на своем поле примут «Оренбург» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.

По данным «СЭ», капитан «Химок» Денис Глушаков пропускает матч из-за травмы.

«Химки»: Лантратов, Чежия, Идову, Волков, Зуев, Гулиев, Ломовицкий, Магомедов, Казанцев, Руденко, Долгов.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Никитин, Данилкин, Черный, Боженов, Мирзов, Глачич, Гбане, Дулаев, Садыгов.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья, Сычевой.

Запасные: Гошев, Сысуев, Полуяхтов, Павловец, Стаматов, титков, Оганесня, Ковалев, Башич, Гурциев.

Денис Глушаков
Илья Лантратов
ФК Оренбург
ФК Химки
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