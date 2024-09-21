«Химки» сыграют с «Оренбургом» в матче 9-го тура чемпионата России в воскресенье, 22 сентября. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Химки» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 14.05 мск.

В истории очных противостояний соперники встречались девять раз в официальных играх. Подмосковный клуб был сильнее пять раз, оренбуржцы побеждали четыре раза.

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