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29 марта, 16:40

«Химки» — «Пари Нижний Новгород»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Химки» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Химки» примут «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 29 марта. Игра пройдет на «Арене Химки», начало — в 16.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Химки» — «Пари Нижний Новгород» можно знакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.
29 марта, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
2:0
Пари Нижний Новгород

По итогам 21 тура чемпионата России «Химки» набрали 20 очков, «Пари Нижний Новгород» — 19. Встреча команд в первом круге РПЛ в августе 2024 года завершилась победой нижегородцев со счетом 1:0.

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Химки
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