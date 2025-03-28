«Химки» и «Пари Нижний Новгород» проведут матч в чемпионате России 29 марта

«Химки» и «Пари Нижний Новгород» проведут матч 22-го тура чемпионата России в субботу, 29 марта. Игра на «Арене Химки» начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Химки» — «Пари Нижний Новгород» можно в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется в 18.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.

29 марта, 16:30. Арена Химки (Химки)

В 21 матче РПЛ «Химки» набрали 20 очков и перед туром занимают 11-е место, соперником подмосковной команды перед международной паузой был «Ахмат» (1:1). «Пари НН» с 19 очками идет на 13-й строчке, в предыдущем туре нижегородцы проиграли «Рубину» (0:1).