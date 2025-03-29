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Судейство

29 марта, 17:16

«Химки» — «Пари НН»: для Мажича это пенальти, для ФИФА и УЕФА — нет

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 18-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Химки» — «Пари НН» судья Евгений Кукуляк решил, что действия Мамаду Майга нужно считать фолом, и наказал его 11-метровым ударом. Видеоассистенты Алексей Амелин и Рафаэль Шафеев провели проверку и не вмешались.

В том моменте в штрафной площади нижегородцев действительно произошел контакт мяча с левой рукой Майга. Но должно ли было случившееся повлечь за собой наказание?

В трактовке ФИФА (и, возможно, УЕФА) это не фол защитника, когда он успешно блокирует мяч, после чего тот явно меняет свою траекторию в сторону руки. Судьям дают указание, что не следует наказывать футболистов в подобных эпизодах, если соблюдены следующие критерии:

— игрок успешно блокирует мяч;

— мяч явно меняет направление после успешного блока.

Но в российских соревнованиях за это назначают пенальти. Так, например, произошло совсем недавно — в игре 21-го тура «Динамо» Мх — «Крылья Советов» (4:0), когда общими усилиями Артема Чистякова, Сергея Карасева и Яна Бобровского самарцы были наказаны 11-метровым ударом. Так случилось и сегодня.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.
29 марта, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
2:0
Пари Нижний Новгород
35
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Химки
Евгений Кукуляк
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