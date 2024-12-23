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Сегодня, 14:33

«Химки» планируют расстаться с шестью игроками в зимнее трансферное окно

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Руководство футбольного клуба «Химки» планирует расстаться с некоторыми игроками команды по ходу зимнего трансферного окна, сообщает Metaratings.ru.

По решению главного тренера команды Франка Артиги на трансфер выставлены как минимум шесть футболистов, среди которых Кирилл Панченко, Сергей Терехов, Неманя Анджелкович и другие.

Ранее стало известно, что инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

6 декабря ФИФА запретила «Химкам» регистрировать новых игроков до лета 2026 года из-за задолженности перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем.

Источник: Metaratings
Кирилл Панченко
ФК Химки
Сергей Терехов
Туфан Садыгов
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