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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:47

«Химки» почти рассчитались с тренерским штабом Талалаева

Даниил Аршавский
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«Химки» полностью закрыли финансовые долги перед тренерским штабом Андрея Талалаева, за исключением двух специалистов, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что подмосковный клуб выплатил долг самому 52-летнему тренеру летом 2024 года. «Химки» также приступили к погашению долгов перед игроками действующего состава.

В сезоне-2023/24 Талалаев помог «Химкам» выйти из Первой лиги в РПЛ, после чего покинул пост главного тренера подмосковной команды. С сентября 2024 года специалист возглавляет «Балтику».

«Химки» под руководством Франка Артиги ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.

Источник: Metaratings.ru
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