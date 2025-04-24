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Сегодня, 21:40

«Химки» подсчитали альтернативную посещаемость РПЛ: клуб вошел в топ-4

Алина Савинова
Фанаты на трибунах «Арены Химки».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Химки» высчитали долю жителей городов, которые приходят на домашние матчи своих клубов, сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Отмечается, что для составления таблицы с альтернативной посещаемостью игр были взяты официальные данные Росстата и РПЛ к 26-му туру чемпионата России.

Согласно подсчетам «Химок», первое место по данному показателю занимает «Краснодар», средняя посещаемость домашних матчей которого жителями города составляет 26 362 человека — 2,09 процента от всего населения Краснодара. На второй строчке располагается «Ахмат» (1,29 процента). Тройку замыкает «Ростов» (1,16 процента). «Химки» в этом рейтинге идут на четвертой позиции (0,94 процента).

После 25 туров РПЛ «Химки» с 23 очками занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у которого 55 баллов.

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Футбол
РПЛ
ФК Химки
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