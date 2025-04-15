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15 апреля, 19:10

«Химки» показали тренировку команды в тренажерном зале

Руслан Минаев
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«Химки» провели тренировку в тренажерном зале. Видео в Telegram-канале опубликовала пресс-служба подмосковного клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что после новости об уходе главного тренера команды Франка Артиги футболисты отказались от проведения тренировки на поле, вместо чего провели занятие в тренажерном зале, которое продлилось около десяти минут.

После 24 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками. 14 апреля появлялась информация о том, что новым главным тренером команды после ухода Артиги станет Магомед Адиев.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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