«Химки» показали тренировку команды в тренажерном зале

«Химки» провели тренировку в тренажерном зале. Видео в Telegram-канале опубликовала пресс-служба подмосковного клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что после новости об уходе главного тренера команды Франка Артиги футболисты отказались от проведения тренировки на поле, вместо чего провели занятие в тренажерном зале, которое продлилось около десяти минут.

После 24 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками. 14 апреля появлялась информация о том, что новым главным тренером команды после ухода Артиги станет Магомед Адиев.