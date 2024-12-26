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Сегодня, 19:40

«Химки» получили запрет на трансферы в связи с долгами

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Химки» получили запрет на регистрацию новых футболистов в связи с задолженностями по трансферам и зарплатам игроков, сообщает официальный сайт РФС.

Подмосковный клуб задерживает выплаты «Зениту» за аренду Зелимхана Бакаева. Также «Химки» должны заплатить «Локомотиву» и своему бывшему игроку — защитнику Юрию Журавлеву.

Ранее сообщалось, что клуб могут ждать серьезные финансовые проблемы в связи с уголовным делом против главного инвестора — бизнесмена Туфана Садыгова.

После 18 туров «Химки» находятся на 13-м месте в РПЛ, набрав 16 очков.

&laquo;Химки&raquo; могут обанкротиться из-за ареста инвестора Туфана Садыгова. «Химкам» конец? Из-за ареста Садыгова подмосковный клуб может обанкротиться

Источник: РФС
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РПЛ
РФС
ФК Химки
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