«Химки» пообещали календари первым 20 болельщикам, которые оформят Fan ID

Пресс-служба «Химок» сообщает, что первые 20 болельщиков, которые зарегистрируют свои данные от Fan ID в МФЦ получает подарки от подмосковного клуба.

В качестве подарков «Химки» предлагает фирменные календари, а также принять участие в розыгрыше суперпризов, который пройдет 28 февраля.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

«Химки» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за 17 матчей.