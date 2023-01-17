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Сегодня, 16:56

«Химки» пообещали календари первым 20 болельщикам, которые оформят Fan ID

Виталий Косик
Корреспондент
Болельщик «Химок» с фирменным календарем.
Фото ФК «Химки»
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Пресс-служба «Химок» сообщает, что первые 20 болельщиков, которые зарегистрируют свои данные от Fan ID в МФЦ получает подарки от подмосковного клуба.

В качестве подарков «Химки» предлагает фирменные календари, а также принять участие в розыгрыше суперпризов, который пройдет 28 февраля.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

«Химки» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за 17 матчей.

Источник: https://t.me/fckhimki_official/5414
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Химки
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