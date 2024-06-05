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Сегодня, 18:25

«Химки» после выхода в РПЛ могут покинуть семь футболистов

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В составе «Химок» после выхода в РПЛ произойдут существенные перемены, сообщает Metaratings.ru. Команду по разным причинам могут покинуть 7 футболистов.

Планируют уйти защитник Лео Андраде, а также нападающие Артем Кулишев и Кирилл Панченко. Отец последнего рассказал «СЭ», что форварду не хватает игровой практики.

Также тренерский штаб не рассчитывает в РПЛ на защитника Льва Скворцова и нападающего Аршака Коряна, у которых заканчиваются контракты. Решение по их будущему примут позднее.

Кроме того, подмосковный клуб отказался продлевать аренду Владислава Яковлева, который принадлежит ЦСКА, и Юрия Журавлева из «Уфы».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Химки
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