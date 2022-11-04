«Химки» прервали серию из 15 матчей без побед. Команда впервые выиграла после увольнения Юрана

«Химки» победили «Оренбург» со счетом 2:0 в матче 16-го чемпионата России по футболу.

Команда прервала серию из 15 матчей без побед. «Химки» не могли победить с момента ухода Сергея Юрана с поста главного тренера.

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.

С тех пор у «Химок» было 12 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Кубке России).

Отметим, что Гогниев из-за дисквалификации пропускал встречу с «Оренбургом».