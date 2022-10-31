«Химки» принесли извинения за поведение главного тренера Гогниева в матче с «Динамо»

«Химки» в своем Telegram-канале отреагировали на поведение главного тренера Спартака Гогниева в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).

«Произошедшее на матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» — «Химки» не останется без внимания клуба.

Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент.

Главный тренер команды — пример для подражания как на футбольном поле, так и за его пределами. Каждое его действие отражается на репутации, настрое и результатах, а это требует максимальной ответственности, вдумчивости и, конечно, спокойствия.

Футбольный клуб «Химки» проведет внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного", — сообщается в официальном канале «Химок».

Также пресс-служба клуба разместила пост с отрывком книги Митрополита Митрофана «Правда о русском мате».

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей во всех турнирах. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.