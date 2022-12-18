«Химки» просматривают экс-игрока молодежной сборной Казахстана Скворцова

Защитник Лев Скворцов от «Химок» получил приглашение на зимние сборы. Команда будет готовиться к весенней части чемпионата в Турции, сообщает Metaratings.ru.

По итогам просмотра тренерский штаб подмосковного клуба примет решение по его будущему. Он также может сыграть на левом краю обороны или на позиции правого полузащитника.

Ранее футболист выступал за «Туран», «Астану» и «Атырау», а еще несколько лет был основным игроком молодежной сборной Казахстана.