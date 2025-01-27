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«Химки» просрочили два платежа панамскому клубу за трансфер Фариньи

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Юрист компании Dvitex Илья Зотов заявил, что «Химки» просрочили два платежа по трансферному договору с «Индепендьенте» о переходе защитника Эдгардо Фариньи.

«Между панамским клубом «Индепендьенте» и «Химками» подписан трансферный договор о переходе Эдгардо Фариньи. Трансферная выплата за футболиста разбита на три транша. На настоящий момент «Химки» просрочили два платежа, в связи с чем «Индепендьенте» обратился с заявлением в Футбольный трибунал ФИФА и ожидает ответа от российского клуба», — цитирует Legalbet Зотова.

23-летний панамец Фаринья перешел в «Химки» летом прошлого года. На его счету 13 матчей за команду и два гола. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

Источник: legalbet.ru
ФК Химки
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