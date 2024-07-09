«Химки» проведут 10 матчей в июле и августе в РПЛ и Кубке

20 июля начинается новый сезон-2024/25 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей команды «Химки» в июле и в августе. Время начала — московское.

Ключевые события игр клуба из Подмосковья в РПЛ и в FONBET Кубка России доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание матчей «Химок» в июле и августе 2024 года

21 июля. 20.00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх

28 июля. 15.00. РПЛ, 2-й тур. «Химки» — «Спартак»

31 июля. 16.00. Кубок России. «Химки» — «Оренбург»

3 августа. 20.00. РПЛ, 3-й тур. «Рубин» — «Химки»

9 августа. 18.30. РПЛ, 4-й тур. «Пари НН» — «Химки»

13 августа. 20.00. Кубок России. «Ростов» — «Химки»

18 августа. 15.00. РПЛ, 4-й тур. «Химки» — «Зенит»

24 августа. 20.00. РПЛ, 5-й тур. «Ахмат» — «Химки»

28 августа. 19.30. Кубок России. «Локомотив» — «Химки»

31 августа. 15.00. РПЛ, 6-й тур. «Химки» — ЦСКА

«Химки» в прошлом сезоне набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Подмосковный клуб вышел в РПЛ напрямую.

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