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Сегодня, 09:00

«Химки»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

«Химки» проведут 10 матчей в июле и августе в РПЛ и Кубке
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Химок» Антон Заболотный.
Антон Заболотный.
Фото ФК «Химки»
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20 июля начинается новый сезон-2024/25 чемпионата России по футболу. «СЭ» публикует расписание матчей команды «Химки» в июле и в августе. Время начала — московское.

Ключевые события игр клуба из Подмосковья в РПЛ и в FONBET Кубка России доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание матчей «Химок» в июле и августе 2024 года

  • 21 июля. 20.00. РПЛ, 1-й тур. «Химки» — «Динамо» Мх
  • 28 июля. 15.00. РПЛ, 2-й тур. «Химки» — «Спартак»
  • 31 июля. 16.00. Кубок России. «Химки» — «Оренбург»
  • 3 августа. 20.00. РПЛ, 3-й тур. «Рубин» — «Химки»
  • 9 августа. 18.30. РПЛ, 4-й тур. «Пари НН» — «Химки»
  • 13 августа. 20.00. Кубок России. «Ростов» — «Химки»
  • 18 августа. 15.00. РПЛ, 4-й тур. «Химки» — «Зенит»
  • 24 августа. 20.00. РПЛ, 5-й тур. «Ахмат» — «Химки»
  • 28 августа. 19.30. Кубок России. «Локомотив» — «Химки»
  • 31 августа. 15.00. РПЛ, 6-й тур. «Химки» — ЦСКА

«Химки» в прошлом сезоне набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Подмосковный клуб вышел в РПЛ напрямую.

Футбол в России: РПЛ и FONBET Кубок России, новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Химки
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