«Химки»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

Сегодня, 19:30
«Химки» начнут сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на своем поле против «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет 21 июля.
«Химки» в прошлом сезоне набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Подмосковный клуб вышел в РПЛ напрямую.
«Химки»: расписание матчей на сезон 2024/2025
Полностью календарь «Химок» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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