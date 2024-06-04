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Сегодня, 00:37

«Химки» рассматривают вариант с приобретением форварда «Урала» Каштанова

Алина Савинова
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В селекционных списках «Химок» присутствует форвард «Урала» Алексей Каштанов, сообщает Metaratings.ru.

Каштанов в минувшем чемпионате России провел 26 матчей за клуб из Екатеринбурга, забил 6 мячей и сделал одну голевую передачу. Контракт 28-летнего футболиста с «Уралом» рассчитан до лета 2026 года.

Также отмечается, что «Химки» рассматривают вариант подписания 27-летнего Ильи Стефановича, который с 2023 года играет за «Торпедо». Кроме того, существует и вариант с переходом 22-летнего Игоря Андреева из «Родины».

«Химки» заняли первое место в Мелбет-Первой лиге по итогам сезона-2023/24 и вернулись в высший дивизион страны.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Алексей Каштанов
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