«Химки» рассматривают вариант с приобретением форварда «Урала» Каштанова

В селекционных списках «Химок» присутствует форвард «Урала» Алексей Каштанов, сообщает Metaratings.ru.

Каштанов в минувшем чемпионате России провел 26 матчей за клуб из Екатеринбурга, забил 6 мячей и сделал одну голевую передачу. Контракт 28-летнего футболиста с «Уралом» рассчитан до лета 2026 года.

Также отмечается, что «Химки» рассматривают вариант подписания 27-летнего Ильи Стефановича, который с 2023 года играет за «Торпедо». Кроме того, существует и вариант с переходом 22-летнего Игоря Андреева из «Родины».

«Химки» заняли первое место в Мелбет-Первой лиге по итогам сезона-2023/24 и вернулись в высший дивизион страны.