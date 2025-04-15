«Химки» расторгли контракт с Артигой

«Химки» объявили об уходе из клуба главного тренера Франка Артиги. Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

Вместе с 48-летним испанцем команду покинули его ассистенты Александр Димидко, Джозеп Техедо, Хосе Бермудес и Андони Сесма.

«Мы благодарны Франку, Александру, Джозепу, Хосе и Андони за плодотворную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас. Настало время двигаться дальше. Спасибо за сотрудничество и пережитые вместе яркие моменты! Желаем удачи в дальнейшей карьере и верим в лучшее!» — говорится в заявлении «Химок».

Ранее «СЭ» сообщал, что Артига намерен продолжить работу в РПЛ после ухода из «Химок». Испанский специалист возглавлял подмосковную команду с лета 2024 года.