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17 января, 23:39

«Химки» разрешили Тихому искать новый клуб

Виктория Кравченко
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Руководство «Химок» разрешило защитнику Дмитрию Тихому заняться поиском новой команды. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе с тренером по физподготовке Вадимом Поповым в Москве, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, игроком интересовался главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев, который ранее работал с ним в «Химках». Также к 30-летнему защитнику проявлял интерес турецкий клуб.

В этом сезоне футболист провел 9 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/khimki-razreshili-tikhomu-iskat-novyi-klub-k-futbolistu-est-interes-ot-torpedo-i-tureckogo-kluba-220649/
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