Судейство
Сегодня, 15:21
На 27-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Химки» — «Ростов» арбитр ФИФА Владимир Москалев, находясь в неплохой позиции, ошибочно не удалил Бикела за удар Кирилла Щетинина шипами в область колена. Вторую серьезную ошибку судьи в этой игре снова помог исправить Сергей Чебан, проводивший первую встречу в РПЛ в роли видеоарбитра.
В итоге воронежский рефери, проводивший первый официальный матч за почти четыре месяца (он был отстранен после ноябрьской кубковой встречи между «Зенитом» и «Спартаком»), удалил футболиста «Химок» Бикела с показом красной карточки.
Отметим: несмотря на два вмешательства ВАР, забитый гол и удаление, которые повлекли значительные временные потери, Москалев добавил в конце первого тайма всего две минуты.