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Сегодня, 13:16

«Химки» смогут выкупить Хубулова у «Крыльев Советов» за 100 миллионов рублей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Химки» имеют право выкупа полузащитника Владимира Хубулова, арендованного у «Крыльев Советов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в арендном соглашении между «Химками» и «Крыльями» будет прописано первоочередное право выкупа Хубулова подмосковным клубом. Фиксированная сумма — 100 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне на счету Хубулова 17 матчей в составе «Крыльев», в которых он отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-smogut-vy-kupit-hubulova-u-kry-l-ev-sovetov-za-100-mln-rublej/
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