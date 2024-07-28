Бабич: «Будет круто, если Барко продолжит в том же духе»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич оценил игру партнеров по команде в матче с «Химками» (3:1) в рамках второго тура РПЛ.

— Как оцените игру Угальде и Барко?

— Угальде хорош. Для него это новая лига и страна, нужна адаптация. Но, думаю, он забьет еще много голов. Барко тоже хорош. С первых минут взял игру на себя. Он берет на себя ответственность. Будет круто, если он продолжит в том же духе.

— Как вам уровень «Зенита»?

— Давайте так, не буду отвечать на этот вопрос. Сыграем с «Зенитом» и увидим, какой у нас уровень. Не хочу пока сравнивать нас с кем-либо. Понятно, что мы самый большой и величайший клуб в России. Если говорить о команде — она сейчас другая. Есть какие-то новинки. Но давайте идти от матча к матчу и смотреть по игре, — сказал Бабич журналистам.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Александр Абустин