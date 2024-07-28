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Судейство

Сегодня, 16:20

«Химки» — «Спартак»: исправлена вторая ошибка Казарцева — в пользу гостей назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
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На 45+5-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» судья Василий Казарцев совершил вторую ключевую ошибку, не назначив пенальти в пользу красно-белых. Он неверно оценил единоборство Петара Голубовича с Манфредом Угальде. Защитник подмосковной команды правой ногой поставил сопернику «шлагбаум» и с фолом остановил его проход. Однако рефери не зафиксировал нарушение правил.

Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.

Во второй раз в игре в действия судьи вмешался видеоарбитр (ВАР) Алексей Сухой. Казарцев снова посмотрел повторы на мониторе, на 45+8-й минуте изменил свое решение и объявил о наказании Голубовича пенальти. Это восьмое вмешательство ВАР в чемпионате, после которого изменено решение рефери.

Скриншот трансляции.

При выполнении пенальти вратарь «Химок» Игорь Обухов, парируя удар, не нарушил процедуру выполнения 11-метрового. Повторный удар был правильно не назначен.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Василий Казарцев
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