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Сегодня, 18:01

Главный тренер «Химок» Артига: «В первом тайме со «Спартаком» показали, что конкурентоспособны в РПЛ»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер «Химок» Франк Артига объяснил поражение своей команды в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

— Конечно, мы не довольны результатом. Нужно сделать анализ матча. Мы считаем, что «Спартак» достойный соперник. Самое главное — какой урок мы внесем после этой игры. Игра «Спартаком» — это шаг вперед.

— Вы доволены судейством?

— Даже секунду не хочу терять на разговор о судействе. Безусловно, он поменял ход игры, но мы не будет об этом сейчас говорить.

— У вас домашняя серия игр с топ-командами в августе. По игре со «Спартаком» можно найти что-то позитивное?

— В первом тайме мы показали, что конкурентоспособны в этой лиге. Было много моментов, но, к сожалению, «Спартак» выходил в дуэлях победителем. Но можно сделать вывод, что в следующих играх мы способны забрать очки ЦСКА или «Зенита», проанализировав эту игру со «Спартаком».

— Барко забил со штрафного. Впечатлил его удар?

— Правда, что мы хорошо играли в первой тайме. Но за пять минут я увидел, как хорошо может действовать Барко. После пропущенного гола команде было тяжело собраться и хорошо играть дальше. В конце мы действовали не очень слаженно, но я все равно горжусь своей командой. В следующем матче мы возьмем очки, — сказал Артига на пресс-конференции.

После двух туров чемпионата России у «Химок» 1 очко, красно-белые набрали 3 балла. 5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Франк Артига
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