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Сегодня, 18:30

Бабич: «Станкович — тренер с характером»

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Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, как оценивает работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Как вам работа со Станковичем?

— Он тренер с характером, он говорит о важности ментальности.

— Сложно ли играть с высоким прессингом?

— Конечно, непросто. Здесь важно выполнять все требования. Если кто-то ошибется, то можно допустить серьезную ошибку. Но это современный футбол.

—  В матчах против «Оренбурга» и «Динамо» вы пропускали много контратак...

— Действительно, пускали за спину. Но сейчас сделали правильные выводы.

Во матче 2-го тура РПЛ «Спартак» в гостях победил «Химки» — 3:1. Красно-белые набрали 3 очка и пока идут на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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