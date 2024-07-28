Сегодня, 18:30
Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, как оценивает работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
— Как вам работа со Станковичем?
— Он тренер с характером, он говорит о важности ментальности.
— Сложно ли играть с высоким прессингом?
— Конечно, непросто. Здесь важно выполнять все требования. Если кто-то ошибется, то можно допустить серьезную ошибку. Но это современный футбол.
— В матчах против «Оренбурга» и «Динамо» вы пропускали много контратак...
— Действительно, пускали за спину. Но сейчас сделали правильные выводы.
Во матче 2-го тура РПЛ «Спартак» в гостях победил «Химки» — 3:1. Красно-белые набрали 3 очка и пока идут на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.