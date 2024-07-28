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Сегодня, 17:43

Угальде: «Счастлив забить первый гол в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).

— Счастлив забить свой первый гол в РПЛ. Сейчас мы уже сконцентрированы на следующей игре. Почему серия без голов растянулась? Конечно, было непросто. Но я понимал, нужно продолжать работать. Знал, что момент придет. Уверен, буду забивать больше.

— Как вам игра Барко?

— Его качества видны с первого касания мяча. Он нам очень поможет. Классный футболист!

— Почему не играет Соболев?

— Это решение клуба. Не буду его комментировать. Он хороший игрок.

— Какой момент матча был переломным?

— Гол Барко. Это был важный момент. Пенальти? Для меня этот фол был очевиден. Возможно, арбитру было тяжело принимать решение, поскольку он не видел эпизод, — сказал Угальде журналистам.

После двух туров чемпионата России красно-белые набрали три очка, у «Химок» — 1 очко. 5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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