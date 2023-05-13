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Судейство

Сегодня, 14:37

«Химки» — «Спартак»: Промес обманул судью — Кукуляк ошибочно наказал Голубовича

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Химки» — «Спартак».
Фото кадр трансляции «Матч Премьер»
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На 4-й и 5-й минутах матча 27-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» арбитр Евгений Кукуляк принял странные решения на разных половинах поля.

Сначала он не наказал желтой карточкой Кристофера Мартинса за фол на Александре Долгове. Спартаковец прыгнул в направлении соперника, сбил его и сорвал едва начавшуюся атаку подмосковной команды.

кадр трансляции «Матч Премьер»
кадр трансляции «Матч Премьер»

Уже вскоре Квинси Промес пробросил мяч мимо Петара Голубовича, понял, что потерял его, и прыгнул на футболиста «Химок». Кукуляк почему-то решил, что сфолил игрок химчан, наказал его штрафным ударом и желтой карточкой.

кадр трансляции «Матч Премьер»
кадр трансляции «Матч Премьер»

Отмечу, что назначение судьи из Калуги на игру в Химках вызвало вопросы. Ведь в матче предыдущего тура «Ростов» — «Факел» (0:2) Кукуляк ошибочно не удалил воронежца Романа Акбашева.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Евгений Кукуляк
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