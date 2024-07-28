Голы Барко и Угальде принесли «Спартаку» победу над «Химками»

«Спартак» обыграл «Химки» в гостевом матче второго тура РПЛ — 3:1.

На 41-й минуте гол полузащитника хозяев Лукаса Веры был отменен после того, как ВАР (видеоарбитр) Алексей Сухой предложил арбитру Василию Казарцеву посмотреть повтор момента.

На 45+9-й минуте в ворота «Химок» был назначен пенальти, но хавбек красно-белых Тео Бонгонда не реализовал его.

На 49-й минуте новичок Эсекьель Барко вывел «Спартак» вперед, спустя 6 минут Манфред Угальде удвоил преимущество москвичей.

На 72-й минуте защитник Серджан Бабич забил третий гол красно-белых.

На 90-й минуте хавбек «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч.

После двух туров чемпионата России красно-белые набрали три очка, у «Химок» — 1 очко.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

«СЭ» провел онлайн-трансляцию матча.