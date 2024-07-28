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Сегодня, 07:45

«Химки» — «Спартак»: результаты матчей и статистика личных игр в РПЛ

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Химки» и «Спартак» встретятся в матче 2-го тура премьер-лиги в воскресенье, 28 июля. Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Команды играли друг с другом в чемпионатах России 12 раз. «Химки» одержали две победы, «Спартак» — семь, три матча завершились вничью. Разность мячей — 25-15 в пользу красно-белых.

Последняя встреча между подмосковной и столичной командой на данный момент состоялась 13 мая 2023 года. Тогда в игре команд в чемпионате была зафиксирована ничья на «Арене Химки» — 1:1.

В сезоне-2023/24 «Химки» выиграли первую лигу, набрав 66 очков в 34 матчах. «Спартак» по итогам сезона РПЛ занял пятое место с 50 очками в 30 турах.

В 1-м туре этого сезона РПЛ «Химки» на своем поле сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а «Спартак» в гостях уступил «Оренбургу» (0:2).

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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