«Химки» — «Спартак»: Барко дебютирует в московском клубе

Стали известны составы «Химок» и «Спартака» на матч 2-го тура РПЛ.

«Химки»: Обухов, Терехов, Филин, Голубович, Анджелкович, Ориньо, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.

Запасные: Кокарев, Исаенко, Степанов, Волков, Мелентиевич, Глушаков, Юсупов, Магомедов, Берковский, Абдуллахи, Панченко, Садыгов.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Рябчук, Бабич, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Бонгонда, Барко, Угальде.

Запасные: Селихов, Тихомиров, Маслов, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Денисов, Зорин, Мартинс, Медина, Мелешин, Жозе.

Матч пройдет в Химках и начнется в 15:00 мск.