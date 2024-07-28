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Сегодня, 13:50

«Химки» — «Спартак»: Барко дебютирует в московском клубе

Сергей Разин
корреспондент
Эсекьель Барко.
Фото ФК «Спартак»
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Стали известны составы «Химок» и «Спартака» на матч 2-го тура РПЛ.

«Химки»: Обухов, Терехов, Филин, Голубович, Анджелкович, Ориньо, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.

Запасные: Кокарев, Исаенко, Степанов, Волков, Мелентиевич, Глушаков, Юсупов, Магомедов, Берковский, Абдуллахи, Панченко, Садыгов.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Рябчук, Бабич, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Бонгонда, Барко, Угальде.

Запасные: Селихов, Тихомиров, Маслов, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Денисов, Зорин, Мартинс, Медина, Мелешин, Жозе.

Матч пройдет в Химках и начнется в 15:00 мск.

Антон Заболотный&nbsp;&mdash; Александр Максименко. «Химки» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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