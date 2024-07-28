«Химки» — «Спартак»: ВАР спас Казарцева от гнева красно-белых

На 41-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» судья Василий Казарцев ошибочно не зафиксировал фол Антона Заболотного, который с нарушением правил отобрал мяч у Наиля Умярова и начал атаку, ставшую голевой. Форвард, пытаясь выиграть единоборство, ударил соперника по ноге.

Эпизод матча «Химки» — «Спартак». Фото Скриншот трансляции

На помощь рефери пришел видеоарбитр (ВАР) Алексей Сухой. После соответствующей проверки он предложил Казарцеву самому посмотреть видеозапись и оценить действия нападающего «Химок». В итоге судья изменил свое решение и на 45+1-й минуте объявил об отмене взятия ворот красно-белых и назначении штрафного удара.

Эпизод матча «Химки» — «Спартак». Фото Скриншот трансляции

Это уже седьмое вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25, после которого изменено первоначальное решение судьи.