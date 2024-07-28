Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:05

«Химки» — «Спартак»: ВАР спас Казарцева от гнева красно-белых

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Химки» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Химки» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Химки» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции
1/3
Telegram Дзен

На 41-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» судья Василий Казарцев ошибочно не зафиксировал фол Антона Заболотного, который с нарушением правил отобрал мяч у Наиля Умярова и начал атаку, ставшую голевой. Форвард, пытаясь выиграть единоборство, ударил соперника по ноге.

Эпизод матча «Химки» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции

На помощь рефери пришел видеоарбитр (ВАР) Алексей Сухой. После соответствующей проверки он предложил Казарцеву самому посмотреть видеозапись и оценить действия нападающего «Химок». В итоге судья изменил свое решение и на 45+1-й минуте объявил об отмене взятия ворот красно-белых и назначении штрафного удара.

Эпизод матча «Химки» — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции

Это уже седьмое вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25, после которого изменено первоначальное решение судьи.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Алексей Сухой
Василий Казарцев
9
Обсудить
Читайте также
Польского комментатора отстранили за критику церемонии открытия Олимпиады
Французская серфингистка Дефей до крови рассекла голову на Олимпиаде
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Химки» — «Спартак»: Барко забил со штрафного в дебютном матче. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Оренбург» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Химки» — «Спартак»: гол Веры отменен
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: статистика личных матчей
Пильгуй — о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «Десять воспитанников в составе — это просто прекрасно!»
«Химки» — «Спартак»: Барко дебютирует в московском клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Ташуев: «Сегодня не представляю возвращение в белорусский чемпионат»

«Химки» — «Спартак»: Барко забил дебютный гол за красно-белых