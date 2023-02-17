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Сегодня, 12:46

«Химки» сыграли вничью в товарищеском матче с командой из Казахстана

Иван Шитик
Корреспондент
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«Химки» сыграли вничью в товарищеском матче с командой из Казахстана «Кайсар» — 2:2.

В составе российской команды голами отметились Александр Долгов и Исмаил Дибиров.

Отметим, что «Химки» упустили победу в матче, пропустив второй гол на 85-й минуте встречи.

Товарищеский матч. Клубы

«Химки» (Россия) — «Кайсар» (Казахстан) — 2:2 (1:1)

Голы у «Химок»: Долгов, 28 (1:0). Дибиров, 49 (2:1).

«Химки»: Митрюшкин, Идову (Кобесов, 46), Дзантиев, Скворцов, Ышык, Мелентиевич, Дибиров, Главчич, Мирзов (Дулаев, 72), Садыгов, Долгов (Гогуа, 55).

Предупреждение: Дулаев, 72.

17 февраля. Белек, Турция

ФК Химки
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