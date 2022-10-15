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Сегодня, 12:31

«Химки» сыграют против «Факела» в форме с флагом России и георгиевской лентой

Сергей Разин
корреспондент
Форма «Химок».
Фото ФК «Химки»

«Химки» в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» сыграют в форме с флагом России и георгиевской лентой, сообщает пресс-служба клуба.

«Отныне на нашей форме Георгиевская лента и флаг России. Футбольный клуб «Химки» в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с Георгиевской лентой на игровой форме. Считаем важным, чтобы в рамках национальных первенств чаще появлялся российский триколор», — говорится в сообщении клуба.

Ранее агент защитника Брайана Идову сообщил, что футболист не получал зарплату в «Химках» с июня.

Матч «Химки» — «Факел» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.

ФК Факел (Воронеж)
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