«Химки» сыграют против «Факела» в форме с флагом России и георгиевской лентой

«Химки» в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» сыграют в форме с флагом России и георгиевской лентой, сообщает пресс-служба клуба.

«Отныне на нашей форме Георгиевская лента и флаг России. Футбольный клуб «Химки» в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с Георгиевской лентой на игровой форме. Считаем важным, чтобы в рамках национальных первенств чаще появлялся российский триколор», — говорится в сообщении клуба.

Ранее агент защитника Брайана Идову сообщил, что футболист не получал зарплату в «Химках» с июня.

Матч «Химки» — «Факел» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.