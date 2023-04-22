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Сегодня, 15:56

«Химки» победили «Торпедо», команды забили шесть голов на двоих

Ана Горшкова
Корреспондент
«Химки» — «Торпедо» — 4:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Химки» дома обыграли «Торпедо» в матче 24-го тура чемпионата России — 4:2.

На 28-й минуте встречи нападающий «Химок» Александр Долгов и полузащитник «Торпедо» Роман Юзепчук столкнулись в верховой борьбе. Долгов получил рассечение брови, ему забинтовали голову и он смог продолжить матч.

Счет в игре на 34-й минуте открыл полузащитник подмосковной команды Бутта Магомедов, реализовав пенальти. На 45+3-й минуте форвард «Торпедо» Андре Фелипе сравнял счет тоже с пенальти.

Во втором тайме на 52-й минуте нападающий гостей Илья Стефанович вывел команду вперед.

Затем забивали только игроки «Химок». Вначале на 59-й минуте Резиуан Мирзов реализовал пенальти, сравняв счет, а через 4 минуты Владимир Хубулов вывел команду вперед. Итоговый счет в матче установил Неманья Главчич на 67-й минуте, забив со штрафного.

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
Торпедо М
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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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