«Химки» — «Торпедо»: игрок гостей Андре Фелипе сравнял счет

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе забил на 45+3-й минуте матча с «Химками» в 24-м туре РПЛ — 1:1.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил 11-метровый удар после того, как игрок гостей Йорди Рейна упал в штрафной в борьбе с защитником хозяев Виталием Лысцовым. ВАР проверил момент и подтвердил, что было нарушение против Рейны.

Андре Фелипе отправил мяч в нижний угол ворот. Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин прыгнул в противоположную сторону.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Торпедо».