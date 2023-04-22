Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:48

«Химки» — «Торпедо»: игрок гостей Андре Фелипе сравнял счет

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе забил на 45+3-й минуте матча с «Химками» в 24-м туре РПЛ — 1:1.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил 11-метровый удар после того, как игрок гостей Йорди Рейна упал в штрафной в борьбе с защитником хозяев Виталием Лысцовым. ВАР проверил момент и подтвердил, что было нарушение против Рейны.

Андре Фелипе отправил мяч в нижний угол ворот. Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин прыгнул в противоположную сторону.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Торпедо».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Торпедо М
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Захарова ответила на слова главы минобороны ФРГ об ударах ВСУ по России
В Москве погибла вдова советского разведчика Савинцева
Орбан удивился заявлению Столтенберга о необходимости вступления Украины в НАТО
Пригожин заявил о службе сына Пескова в группе «Вагнер»
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Химки» — «Торпедо»: игрок хозяев Главчич забил со штрафного
«Химки» — «Торпедо»: видео голов
«Химки» — «Торпедо»: Хубулов вывел хозяев вперед
«Химки» — «Торпедо»: Мирзов реализовал пенальти и сравнял счет
«Химки» — «Торпедо»: гости вышли вперед в матче
«Химки» — «Торпедо»: Левников ошибочно назначил пенальти в пользу торпедовцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Мигицко: «Аршавин — большой озорник. Но из него и тренер получится классный»

«Химки» — «Торпедо»: Левников правильно назначил пенальти в ворота торпедовцев