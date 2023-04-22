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Судейство

Сегодня, 15:09

«Химки» — «Торпедо»: Левников ошибочно назначил пенальти в пользу торпедовцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе реализует пенальти в ворота «Химок».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На 45-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Химки» — «Торпедо» арбитр Кирилл Левников ошибочно наказал Виталия Лысцова 11-метровым ударом.

Судья решил, что защитник подмосковной команды в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с Йорди Рейной. В действительности же Рейна сам направил свою правую ногу вбок и назад в направлении соперника, из-за этого произошел небольшой контакт в ногах.

Видеоассистенты Владислав Безбородов и Роман Усачев провели проверку, но почему-то в действия Левникова не вмешались.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Торпедо М

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ФК Химки
Кирилл Левников
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